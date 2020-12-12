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​В Югре к концу года в очередной раз выросли доходы бюджета

Казна Югры пополнилась на 20 млрд рублей

​В Югре к концу года в очередной раз выросли доходы бюджета
Фото admhmao.ru

Доходы бюджета Югры к концу года выросли еще на 20,3 млрд рублей. Это констатировали на заседании правительства округа и внесли соответствующие поправки в закон о бюджете на 2020 год. К слову, как сообщает департамент общественных и внешних связей, это было первое заседание правительства Югры, прошедшее по новому регламенту – то есть с привлечением руководителей органов госвласти и глав муниципалитетов. А также новым замгубернатора – Вадимом Шуваловым.

Рост доходов бюджета на 20,3 млрд рублей сложился из трех пунктов: дополнительные выплаты по налогу на прибыль (17,2 млрд рублей), рост неналоговых доходов (545 млн рублей) и безвозмездные поступления из федерации (2,5 млрд рублей). Таким образом в 2020 году суммарные доходы бюджета Югры составили 257 млрд рублей.

Как отметила замгубернатора Югры Вера Дюдина, расходы при этом увеличились на 622 миллиона – их направили в госпрограммы «Развитие образования», «Культурное пространство», «Современная транспортная система», «Жилищно-коммунальный комплекс городская среда». Суммарно расходы составили 281,3 млрд рублей, а дефицит сократился на 19,7 млрд рублей – до 24 миллиардов.

Ранее правительство Югры сформировало, а окружная дума приняла закон о бюджете на 2021 и планируемые 2022-2023 годы. Наталья Комарова в ходе большой пресс-конференции заверила, что главный финансовый документ будет сбалансирован и выполнен, несмотря на внешние экономические шоки. Порядка 70 процентов планируемых в нем трат – социальные.


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12 декабря в 18:46, просмотров: 494, комментариев: 0
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