За сутки число погибших от коронавируса в Югре выросло до 464

Четыре человека скончались от коронавируса за минувший день. Таким образом, за весь период пандемии в Югре умерло 464 пациента. Информацию об этом предоставил оперштаб.

Напомним, что накануне выявили 231 новый случай заражения коронавирусом. Состояние 161 пациента тяжелое, 95 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.За сутки излечились 245 человек, за весь период пандемии – 32 720 югорчан.

Больше всего заболевших обнаружили в Сургуте, Нижневартовске и Нягани. Меньше всего – Лангепасе, Радужном и Покачах.