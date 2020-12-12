За сутки новые случаи заболевания коронавирусом выявили в 22 муниципалитетах Югры

В Югре за минувший день COVID-19 подтвердился у 231 местного жителя. Таким образом, 37 015 человек оказались заражены за весь период пандемии. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
За сутки новые случаи зарегистрированы в 22 муниципалитетах округа:
- Сургут – 29;
- Нижневартовск – 25;
- Нягань – 22;
- Ханты-Мансийск – 21;
- Нефтеюганск – 14;
- Сургутский район – 12;
- Советский район – 11;
- Нефтеюганский район – 10;
- Мегион – 9;
- Югорск – 9;
- Урай – 8;
- Кондинский район – 8;
- Белоярский район – 7;
- Октябрьский район – 7;
- Когалым – 6;
- Пыть-Ях – 6;
- Березовский район – 6;
- Ханты-Мансийский район – 6;
- Нижневартовский район – 5;
- Лангепас – 4;
- Радужный – 4;
- Покачи – 2.
«На момент выявления у 154 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 66 зафиксирована пневмония, у 11 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 210 случаях. По 21 контакты уточняются. Под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 12 319 человек, сняты с наблюдения – 107 202. Состояние 161 пациента тяжелое, 95 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперштаб.