За сутки новые случаи заболевания коронавирусом выявили в 22 муниципалитетах Югры

В Югре за минувший день COVID-19 подтвердился у 231 местного жителя. Таким образом, 37 015 человек оказались заражены за весь период пандемии. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

За сутки новые случаи зарегистрированы в 22 муниципалитетах округа:

Сургут – 29; Нижневартовск – 25; Нягань – 22; Ханты-Мансийск – 21; Нефтеюганск – 14; Сургутский район – 12; Советский район – 11; Нефтеюганский район – 10; Мегион – 9; Югорск – 9; Урай – 8; Кондинский район – 8; Белоярский район – 7; Октябрьский район – 7; Когалым – 6; Пыть-Ях – 6; Березовский район – 6; Ханты-Мансийский район – 6; Нижневартовский район – 5; Лангепас – 4; Радужный – 4; Покачи – 2.

«На момент выявления у 154 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 66 зафиксирована пневмония, у 11 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 210 случаях. По 21 контакты уточняются. Под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 12 319 человек, сняты с наблюдения – 107 202. Состояние 161 пациента тяжелое, 95 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперштаб.