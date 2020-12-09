Новый состав правительства Югры будет сформирован по-новому

Оглашать новый состав правительства Югры в прямом эфире пресс-конференции губернатор округа Наталья Комарова не стала. «Цирка не будет», – прокомментировала глава региона предложение журналиста URA.ru, сообщив, что правительство будет сформировано по новому принципу: в него войдут руководители органов исполнительной власти и даже руководители муниципальных организаций.

Напомним: о том, что состав будет формироваться в течение ближайших трех месяцев, было сообщено после того, как Наталья Комарова была избрана губернатором округа на третий срок. Сегодня глава региона отметила, что все это время ушло на проведение консультаций с экспертами на предмет распределения полномочий между членами правительства с учетом нововведений.

Пресс-конференция губернатора Югры идет в этот момент в прямом эфире, смотреть ее можно на siapress.ru.