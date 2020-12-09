16+
Логотип Сиапресс
USD  73,3057   EUR  88,9418  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Незваный гость: медведь поплатился жизнью за погром в столовой югорских вахтовиков

В Югре медведь-шатун забрел в гости к вахтовикам и разгромил вагон столовой

​Незваный гость: медведь поплатился жизнью за погром в столовой югорских вахтовиков
Фото: vk.com/incdnt

В Нефтеюганском районе к вахтовикам пришел незваный гость. Медведь-шатун проник в вагон столовой и устроил там погром. Фото последствий этого визита появились в социальных сетях. В результате встречи с диким зверем никто из людей не пострадал. Однако для него самого этот день стал роковым: охотники подстрелили животное из ружья.

Корреспонденту siapress.ru рассказали в сургутском Охотобществе, что появление медведей на людях нехарактерно для этого времени года: «Медведи должны впадать в спячку в конце октября – начале ноября. Но так как осень у нас была мягкая, это могло произойти на несколько недель позже. Факторами того, что медведь не заснул, могут быть голод или болезнь животного. Привлечь внимание зверя также мог шум. Может быть, он ходил летом в этом районе и знает, что там есть чем поживиться», – рассказал заместитель председателя сургутского Охотобщества Георгий Бернгардт.

Эксперт также сообщил, что за незаконный отстрел косолапого (в случае отсутствия соответствующих документов и талона на охоту) звереубийцам грозит штраф в размере порядка 200 тысяч рублей – в зависимости от половой принадлежности убитого медведя.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:12, просмотров: 367, комментариев: 2
Комментарии:
Швондер.
не нравится
Сегодня в 13:29
Это по нашему. Самооборона всегда приводит к последствиям
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:48
Столовую разгромили вахтовики, а поплатился медведь.
Показать все комментарии (2)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Брусника приглашает мастеров строительного дела принять участие в мероприятии 1709
  2. ​20 миллионов, шесть квартир и два участка: сургутского врача травмцентра подозревают во взяточничестве 1259
  3. ​На замену маскам: педагогам Сургута раздали защитные экраны 1078
  4. В Югре труднее всего найти работу бухгалтеру 984
  5. ​Югра с размахом отпразднует 90-летний юбилей региона, но в онлайне 901
  6. ​Югра продлит введенные в эпоху коронавируса меры поддержки для бизнеса 867
  7. ​СРОЧНО! Вадим Шувалов уходит с поста главы Сургута // ВИДЕО 756
  8. ​Удачи, Екатеринбург! 732
  9. ​Югра в 2021 году примет несколько крупных спортивных соревнований – со всеми мерами против коронавируса 673
  10. ​В Югре можно будет получить миллионные компенсации за инвестиции в развитие туризма 658
  1. В Сургуте появился ещё один мурал на проспекте Мира 7913
  2. ​Покрутила барабан: сотрудница УМВД Сургута снялась в шоу «Поле чудес» 7204
  3. ​Налево нельзя: в Сургуте автомобилисты недовольны новым дорожным знаком 4527
  4. ​С 1 января в Югре проиндексируют девять мер соцподдержки 3882
  5. Медведи, не впавшие в спячку, ходят у сургутских дач 3689
  6. ​Солист «На-На» «сдал» сургутян, не надевающих маски на концерты 3643
  7. ​«Победа» обиделась на аэропорт Сургута из-за пьяного бортпроводника 3506
  8. ​«Удобно, и коня прогревать не надо»: ролик с вартовчанкой на лошади набирает популярность в сети 3470
  9. Чистая победа: прокуратура не добилась признания вины Дмитрия Попова 3396
  10. ​Подкоптили дом: на стоянке у жилого дома в Нефтеюганске сгорел ПАЗ 3326
  1. Жительнице Нижневартовска продали курицу, якобы накачанную гелем 21115
  2. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 18814
  3. ​Вахтовик хотел заказать девочку и получить бонусы, но финансовая фортуна отвернулась от него 17261
  4. Более 300 тысяч югорчан получат до 5 декабря 1000 или 2000 рублей 13758
  5. Житель Нефтеюганска потерял более 600 тысяч, желая заработать на купле-продаже иностранной валюты 13594
  6. ​На первоклассника в Нефтеюганске напали «не агрессивные» собаки 11849
  7. ​Омич пойдет под суд за продажу в Пыть-Яхе ядовитого алкоголя 11034
  8. ​В Сургуте на перекрестке Энгельса-Энергетиков поменяли схему движения // ВИДЕО 10920
  9. Пьяный дебошир попытался захватить сургутский автобус 10817
  10. Жительницу Нефтеюганска наградили за спасение ребёнка, сорвавшегося со скалы в Башкирии 10474

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика