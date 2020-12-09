В Югре медведь-шатун забрел в гости к вахтовикам и разгромил вагон столовой

В Нефтеюганском районе к вахтовикам пришел незваный гость. Медведь-шатун проник в вагон столовой и устроил там погром. Фото последствий этого визита появились в социальных сетях. В результате встречи с диким зверем никто из людей не пострадал. Однако для него самого этот день стал роковым: охотники подстрелили животное из ружья.

Корреспонденту siapress.ru рассказали в сургутском Охотобществе, что появление медведей на людях нехарактерно для этого времени года: «Медведи должны впадать в спячку в конце октября – начале ноября. Но так как осень у нас была мягкая, это могло произойти на несколько недель позже. Факторами того, что медведь не заснул, могут быть голод или болезнь животного. Привлечь внимание зверя также мог шум. Может быть, он ходил летом в этом районе и знает, что там есть чем поживиться», – рассказал заместитель председателя сургутского Охотобщества Георгий Бернгардт.

Эксперт также сообщил, что за незаконный отстрел косолапого (в случае отсутствия соответствующих документов и талона на охоту) звереубийцам грозит штраф в размере порядка 200 тысяч рублей – в зависимости от половой принадлежности убитого медведя.