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​Наталья Комарова: Ковид новых ограничений в Югре пока не требует

Пока необходимости вводить новые ограничения из-за коронавируса в Югре не планируется

​Наталья Комарова: Ковид новых ограничений в Югре пока не требует
Фото: admhmao.ru

Пока что новых ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции в Югре не планируется: об этом сообщила в ходе пресс-конференции губернатор округа Наталья Комарова. Вопрос актуальный: надвигаются новогодние праздники, данные по ежедневному приросту заболевших в регионе стабильны. Так, за вторник диагноз COVID-19 поставили 222 югорчанам.

«Очень хотелось бы, чтобы нам не понадобилось новых ограничений, а наступило время, когда мы смогли бы отказаться от части из них», — отметила глава региона, напомнив, тем не менее, что сейчас уже действует ряд мер, которые необходимо иметь в виду: рестораны, например, закрыты с 23 часов до шести утра, массовые мероприятия новогодней тематики отменены и т.д.

Пресс-конференция губернатора Югры идет в этот момент в прямом эфире, смотреть ее можно на siapress.ru.


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Сегодня в 13:03, просмотров: 50, комментариев: 0
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