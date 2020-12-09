В АО «Югра-Экология» объяснили отсутствие лицензий на полигоны бюрократическими проволочками

Региональный оператор по обращению с ТКО «Югра-Экология» ответил на претензии «Зеленого фронта». Ранее общественники заявили, что работа на четырех полигонах в Октябрьском и Березовском районах, которые находятся в аренде у компании, ведется с нарушениями. В частности, утверждалось, что на полигоны в селе Саранпауль и поселке Березово у компании нет лицензии, а на полигонах в поселках Андра и Октябрьское компания не может размещать ТКО. Позицию общественников подтвердили и специалисты регионального управления Росприроднадзора.

Однако представитель АО «Югра-Экология» в беседе с корреспондентом siapress.ru отметил, что длительное отсутствие необходимых документов связано с бюрократическими проволочками. В пресс-службе компании сообщили, что за последние полгода регоператор несколько раз подавал заявление о переоформлении лицензии в территориальный отдел Росприроднадзора.

«Каждый раз документы возвращались с разными замечаниями для доработки. На сегодняшний день в очередной раз направлено заявление в Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора о переоформлении лицензии. Мы не имеем права приостановить свою деятельность на территориях Октябрьского и Березовского районов на время прохождения процедур получения санитарных заключений и лицензий. Тем более не выполнять свои обязанности регионального оператора в 30 поселках округа по обращению с ТКО, тогда как на получение необходимых документов уходит до полугода», – подчеркнули в компании.

Там также подтвердили, что декабре 2020 года Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора по результатам внеплановой проверки в АО «Югра-Экология» направило предписание об устранении нарушений при эксплуатации объектов размещения отходов: «Это предписание будет изучено и в случае несогласия с приведенными в нем доводами обжаловано в установленном законом порядке».

По действующему между правительством ХМАО и АО «Югра-Экология» соглашению, регоператор размещает отходы на 37 полигонах. Полигоны в Октябрьском и Березовском районах перешли в аренду компании зимой 2020 года.

«На этих полигонах размещаются отходы из отдаленных населенных пунктов, не имеющих круглогодичную доступность. Их закрытие приведет к значительному увеличению затрат на обращение с ТКО, а также платы для населения и юридических лиц за услугу. С начала аренды получены санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии полигонов санитарным нормам. Затраты для приведения полигонов в нормативное состояние составили 24,5 миллиона рублей. Это позволило улучшить техническое и экологическое состояние объектов. Большой плюс в том, что данные расходы не сказались на размере платы потребителей за услугу «обращение с ТКО», – добавили в пресс-службе регоператора.