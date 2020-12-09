Коммунальные предприятия в Югре не платят за электричество: общий долг скоро достигнет 400 миллионов

Коммунальщики Югры задолжали энергетикам 376,4 миллиона рублей. Всего было выделено 16 самых проблемных предприятий. В числе лидеров следующие окружные организации: МКП МО города Нягань «НРК» (54,5 млн руб.), организации Кондинского района ООО «МКС» (9,5 млн руб.), ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС» (2,5 млн руб.), ООО СК «Лидер» (5 млн руб.), в Советском АО «Генерация» (14,5 млн руб.), ООО «Водоканал» (9,2 млн руб.) и МУП «Советский Тепловодоканал» (9,7 млн руб.), югорский МУП «ЮГОРСКЭНЕРГОГАЗ» (17,8 млн руб.) и мегионский МУП «Тепловодоканал» (63,9 млн руб.).

Представители АО «Газпром энергосбыт Тюмень» отмечают, что из-за введенного моратория на отключение света за долги неплательщики «расслабились».

«Ни один из субъектов «тюменской матрешки» таких ограничений не вводил, исключением стала только Югра. Таким образом у энергетиков забрали один из ключевых инструментов воздействия на злостных неплательщиков в сфере ЖКХ с целью улучшения платежной дисциплины. Колоссальные долги свидетельствуют о том, что руководство данных компаний и муниципальные власти пустили ситуацию на самотек и не проявляют должного внимания к проблеме, а ведь речь идет об организациях, которые предоставляют жителям коммунальные услуги, занимаются их тепло- и водоснабжением», – рассказали в пресс-службе АО «Газпром энергосбыт Тюмень».