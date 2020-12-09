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Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 20 муниципалитетах Югры

Накануне 222 жителя Югры заразились коронавирусом

Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 20 муниципалитетах Югры
фото: siapress.ru

За сутки в Югре коронавирус диагностировали у 222 человек. Таким образом, за весь период пандемии было заражено 36 333 местных жителя. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

Новые случаи инфицирования обнаружены в 20 муниципалитетах Югры:

  • Сургут – 35;
  • Нижневартовск – 26;
  • Ханты-Мансийск – 21;
  • Нягань – 17;
  • Нефтеюганский район – 14;
  • Урай – 14;
  • Сургутский район – 12;
  • Пыть-Ях – 12;
  • Советский район – 11;
  • Нефтеюганск – 10;
  • Мегион – 9;
  • Когалым – 7;
  • Югорск – 6;
  • Октябрьский район – 6;
  • Кондинский район – 6;
  • Лангепас – 4;
  • Нижневартовский район – 4;
  • Березовский район – 4;
  • Покачи – 3;
  • Радужный – 1,

«На момент выявления у 152 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 64 зафиксирована пневмония, у 6 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 202 случаях. По 20 контакты уточняются. Состояние 151 пациента тяжелое, 98 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперштаб.


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Сегодня в 10:57, просмотров: 203, комментариев: 0
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