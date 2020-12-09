Накануне 222 жителя Югры заразились коронавирусом

За сутки в Югре коронавирус диагностировали у 222 человек. Таким образом, за весь период пандемии было заражено 36 333 местных жителя. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.
Новые случаи инфицирования обнаружены в 20 муниципалитетах Югры:
- Сургут – 35;
- Нижневартовск – 26;
- Ханты-Мансийск – 21;
- Нягань – 17;
- Нефтеюганский район – 14;
- Урай – 14;
- Сургутский район – 12;
- Пыть-Ях – 12;
- Советский район – 11;
- Нефтеюганск – 10;
- Мегион – 9;
- Когалым – 7;
- Югорск – 6;
- Октябрьский район – 6;
- Кондинский район – 6;
- Лангепас – 4;
- Нижневартовский район – 4;
- Березовский район – 4;
- Покачи – 3;
- Радужный – 1,
«На момент выявления у 152 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 64 зафиксирована пневмония, у 6 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 202 случаях. По 20 контакты уточняются. Состояние 151 пациента тяжелое, 98 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперштаб.