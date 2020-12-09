Накануне 222 жителя Югры заразились коронавирусом

За сутки в Югре коронавирус диагностировали у 222 человек. Таким образом, за весь период пандемии было заражено 36 333 местных жителя. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

Новые случаи инфицирования обнаружены в 20 муниципалитетах Югры:

Сургут – 35;

Нижневартовск – 26;

Ханты-Мансийск – 21;

Нягань – 17;

Нефтеюганский район – 14;

Урай – 14;

Сургутский район – 12;

Пыть-Ях – 12;

Советский район – 11;

Нефтеюганск – 10;

Мегион – 9;

Когалым – 7;

Югорск – 6;

Октябрьский район – 6;

Кондинский район – 6;

Лангепас – 4;

Нижневартовский район – 4;

Березовский район – 4;

Покачи – 3;

Радужный – 1,

«На момент выявления у 152 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 64 зафиксирована пневмония, у 6 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 202 случаях. По 20 контакты уточняются. Состояние 151 пациента тяжелое, 98 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперштаб.