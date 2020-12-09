Нарушители, пытающиеся провезти в Тюмень и Югру насвай, заплатят в общей сложности более 40 тысяч

С начала 2020 года сотрудники тюменской таможни выявили 68 случаев превышения количества ввоза табачных изделий. На сегодняшний день изъято более 23 килограмм насвая, нарушители заплатят штрафы на общую сумму более 40 тысяч рублей.

«Ограниченный к перемещению товар сотрудники таможни выявляют в ходе контроля авиарейсов, досматривая багаж и ручную кладь пассажиров. Наибольшее количество попыток ввоза некурительных табачных изделий пресечено сотрудниками таможенного поста Аэропорт Нижневартовск, таможенниками возбуждено 35 дел об административных нарушениях, вес изъятого товара насчитывает около 5 килограммов. В Сургуте изъяли около 7 килограммов насвая, возбуждено 14 дел. Более 11 килограммов нарушители пытались ввезти в Тюмень. За попытку перемещения сотрудниками возбуждено 19 дел об административных правонарушениях», – пишут представители таможни.

Отмечается, чторазрешён ввоз 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака (включая жевательный табак «насвай»), либо все изделия, не превышающие по общему весу 250 грамм на одного человека, достигшего совершеннолетия.

«В случае превышения разрешенной нормы гражданину грозит административная ответственность по статьям 16.2 и 16.3 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях. Максимальные санкция по статье 16.2 КоАП России предусматривает штраф до двукратного размера стоимости товара с конфискацией, а по статье 16.3 КоАП России штраф в размере до двух с половиной тысячи рублей с конфискацией», – рассказали в пресс-службе Тюменской таможни.