Югорчане в 2020 году стали больше занимать на потребительские нужды и машины

С января по октябрь 2020 года жители Югры взяли потребительских и автокредитов на сумму 170 миллиардов рублей. Это на три процента больше, чем за такой же период 2019 года. Однако в тюменской «матрешке» темп прироста потребительского кредитования замедлился в два раза. Задолженность жителей региона по этим видам займов увеличилась с начала года на девять процентов и на 1 ноября 2020 года превысила 445 миллиарда рублей.

В Тюменской области, Югре и на Ямале предоставлено потребительских и автокредитов на сумму 370 миллиардов рублей. Объем вновь выданных заемных средств жителям Ямала за десять месяцев увеличился на девять процентов и составил 67 миллиардов рублей. В Тюменской области наблюдается противоположная тенденция – объем выдачи снизился на пять процентов и составил 133 миллиарда рублей.

«На замедление темпа роста потребительского кредитования повлияли несколько факторов. В первую очередь, с введением в конце 2019 года новых регуляторных требований банки стали осторожнее подходить к оценке заемщиков: теперь они выдают кредиты клиентам с низким уровнем показателя долговой нагрузки и хорошей кредитной историей. Во-вторых, в период пандемии изменилось потребительское поведение заемщиков: они более тщательно оценивают свои финансовые возможности и риски», – прокомментировал ситуацию управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Попов.

Ранее аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ) подсчитали, что в Югре снизилось количество выданных потребительских кредитов на 24 процента, а автокредитов – на 23 процента.