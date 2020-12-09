Югорчан просят пройти онлайн-зачет по финансовой грамотности: рост киберпреступлений в регионе ужасает

Жителям Югры необходимо повысить финансовую грамотность – в этом убеждены эксперты Банка России. Масштаб киберпреступности в регионе поражает и экономистов, и правоохранителей. Ежедневно югорчане переводят миллионы рублей на счет мошенников.

«Киберпреступность в ХМАО растет рекордными темпами. Именно поэтому жителям региона стоит обратить внимание на Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности, который проводит Банк России», – отметили в пресс-службе тюменского отделения ЦБ РФ.

Проверить свою финансовую грамотность можно до 16 декабря, перейдя по ссылке.

В этом году зачет разделен на две части. Можно выбрать уровень сложности: базовый или продвинутый.

«Участники, правильно ответившие на 20 и более вопросов из 30, станут обладателями именного сертификата. Кроме того, на основе полученных результатов каждый участник получит индивидуальные рекомендации, которые позволят восполнить пробелы в знаниях и повысить уровень финансовой грамотности. Время на прохождение — 1 час. Пройти тест можно несколько раз — количество попыток не ограничено», – отметили организаторы мероприятия.