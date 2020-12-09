В Югре утвержден порядок компенсации затрат на развитие туристической отрасли

Правительство Югры утвердило порядок и суммы, которые бизнес сможет компенсировать из бюджета, вложив деньги в развитие туристической отрасли. Это решение Наталья Комарова анонсировала в ходе своего инвестиционного послания и обращения к жителям региона – индустрия гостеприимства в автономном округе становится одной из приоритетных.

Итак, инвестор, который направит свои деньги на строительство объектов туриндустрии, развитие маршрутов разнообразного туризма (этнографического, культурно-познавательного и так далее), а также на производство сувениров смогут возместить до 80 процентов документально подтвержденных затрат. А также еще 50 процентов транспортных расходов при организации экскурсий и прочих путешествий. Плюс – можно вернуть из бюджета до 30 процентов трат, понесенных на участие в туристических выставках, ярмарках и конференциях.

Правда, есть пределы, которые можно вернуть из бюджета – максимум 3 млн рублей за вложения в развитие туристической инфраструктуры и 1 млн рублей – за проекты по производству сувениров.

Напомним, что Югра подписала соглашение с Ростуризмом о развитии индустрии гостеприимства в нашем регионе, а Наталья Комарова считает необходимым придать автономному округу статус столицы этнотуризма России.