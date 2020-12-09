В Югре в 2021 году пройдут два чемпионата Росии по биатлону и один – по тяжелой атлетике

В 2021 году Югра примет несколько крупных спортивных соревнований – два чемпионата России по биатлону и один по тяжелой атлетике. Этот вопрос обсуждался на оргкомитете по подготовке и проведению межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, где участвовала Наталья Комарова.

Надо отметить, что в принципе спортивная жизнь в регионе в условиях пандемии не остановилась – часть крупных соревнований в округе действительно отменили, но некоторые прошли – там и были обкатаны меры соблюдения безопасности. Например, Югра приняла полуфинал кубка России по волейболу с 8 по 12 ноября, а также первый этап кубка России среди мужчин и соревнования по биатлону среди юниоров с 24 по 30 ноября.

«Соревнования были организованы в соответствии с защитным протоколом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.Было организовано проживание и питание участников, медицинское сопровождение, комплексная безопасность, транспортное обеспечение», – цитирует департамент общественных и внешних связей директора «ЮграМегаСпорт» Валерия Радченко.

Генеральный секретарь всероссийской федерации волейбола Александр Яременко подтвердил – Югра показала высокий уровень организации и в спортивной составляющей, и в плане безопасности.

Итого участники встречи утвердили: 8-15 марта 2021 года в Югре пройдет чемпионат России по биатлону по неолимпийским дисциплинам (командная гонка, одиночная эстафета, смешанная эстафета, большой масстарт); с 29 марта по 5 апреля запланирован чемпионат России по биатлону в олимпийских дисциплинах (спринт, гонка преследования, масстарт, эстафета); и чемпионат России по тяжелой атлетике состоится 1-10 июня.