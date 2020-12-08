Понижение налогов и другие льготы для малого бизнеса в Югре будут продлены на 2021 год

Позитивные новости для малого и среднего бизнеса Югры озвучила сегодня Наталья Комарова на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. По словам губернатора, в думу Югры внесен законопроект о продлении на 2021 год всех мер поддержки, введенных в связи с пандемией.

«Это решения о применении пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения предпринимателями, осуществляющими деятельность в наибольшей степени пострадавших отраслях экономики. Также об освобождении арендодателей субъектов МСП от уплаты налога на имущество организаций в отношении помещений, предоставляемых арендаторам в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, общественного питания и бытового обслуживания и о переходе отдельных видов деятельности субъектов МСП на другие виды специальных налоговых режимов», – цитирует Наталью Комарову департамент общественных и внешних связей Югры.

Кроме того, в следующем году для бизнеса будет функционировать полноценное «единое окно» для решения различных вопросов, в том числе инвестиционных.

Напомним, что в период коронавирусных ограничений пострадавший малый и средний бизнес в Югре получил поддержку из бюджетов всех уровней в общей сумме почти на 2 млрд рублей. Адресатами стали более 21 тысячи субъектов МСП – это каждый третий предприниматель в регионе.