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Другое (в комментариях) 10.2%

Всего голосов: 236

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31 декабря должен быть выходным?

Да 81%

Нет 14.4%

Не знаю 4.6%

Всего голосов: 263

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Сколько времени у вас дома стоит ёлка?

Неделю 9.1%

До двух недель 13.9%

До трех недель 19.6%

До месяца 43.5%

Не ставлю ёлку 13.9%

Всего голосов: 230

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В середине декабря 33.7%

В конце декабря 33.7%

Не украшаю 8.5%

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​Югра продлит введенные в эпоху коронавируса меры поддержки для бизнеса

Понижение налогов и другие льготы для малого бизнеса в Югре будут продлены на 2021 год

​Югра продлит введенные в эпоху коронавируса меры поддержки для бизнеса
Фото admhmao.ru

Позитивные новости для малого и среднего бизнеса Югры озвучила сегодня Наталья Комарова на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. По словам губернатора, в думу Югры внесен законопроект о продлении на 2021 год всех мер поддержки, введенных в связи с пандемией.

«Это решения о применении пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения предпринимателями, осуществляющими деятельность в наибольшей степени пострадавших отраслях экономики. Также об освобождении арендодателей субъектов МСП от уплаты налога на имущество организаций в отношении помещений, предоставляемых арендаторам в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, общественного питания и бытового обслуживания и о переходе отдельных видов деятельности субъектов МСП на другие виды специальных налоговых режимов», – цитирует Наталью Комарову департамент общественных и внешних связей Югры.

Кроме того, в следующем году для бизнеса будет функционировать полноценное «единое окно» для решения различных вопросов, в том числе инвестиционных.

Напомним, что в период коронавирусных ограничений пострадавший малый и средний бизнес в Югре получил поддержку из бюджетов всех уровней в общей сумме почти на 2 млрд рублей. Адресатами стали более 21 тысячи субъектов МСП – это каждый третий предприниматель в регионе.


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Сегодня в 21:54, просмотров: 172, комментариев: 1
Комментарии:
Злая Эллочка
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Сегодня в 23:41
Остальные две трети умрите. Чубайс говорил родятся.

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