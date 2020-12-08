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До двух недель 13.9%

До трех недель 19.6%

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​Югра с размахом отпразднует 90-летний юбилей региона, но в онлайне

Какие мероприятия пройдут в Югре и за ее пределами по случаю 90-летия региона

​Югра с размахом отпразднует 90-летний юбилей региона, но в онлайне
Фото admhmao.ru

В четверг, 10 октября, Югра отпразднует 90-летие со дня основания региона. Так вышло, что масштабные планы торжественных мероприятий пришлось перенести в онлайн из-за коронавирусных обстоятельств, но от этого размах и масштаб события не окажется ниже. Напротив, он приобретет дополнительную доступность для всех желающих, так как много мероприятий пройдет в интернете.

События начинаются уже сегодня, 8 декабря – в Москве презентована юбилейная книга «Ханты-Мансийский автономный округ: основные вехи истории». В четверг губернатор Югры Наталья Комарова и полпред президента в УрФО Владимир Якушев вручат множество различных государственных наград и почетных званий заслужившим того жителям региона, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Для ознакомления с онлайн-мероприятиями по случаю юбилея автономного округа лучше зайти на сайт «День Югры». Там будут ссылки на различные онлайн-активности, связанные с торжественной датой.

Югре будет посвящен целый эфирный день «Первого Российского национального канала» – там покажут документальные фильмы об автономном округе под авторством нашей известной землячки Ольги Корниенко. Параллельно концертно-театральный центр «Югра-Классик» проведет цикл праздничных концертов «Органная карта мира», в рамках которого с 10 по 12 декабря выступят музыканты из Франции, Германии, Италии, США и России. В 19 часов в эфире ТРК «Югра» начнется трансляция праздничного концерта в честь Дня автономного округа.

Это лишь малая часть событий, посвященных юбилею Югры – помимо этого проходит еще масса разнообразных акций, викторин, флешмобов и так далее.


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Сегодня в 20:42, просмотров: 128, комментариев: 0
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