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В Югре труднее всего найти работу бухгалтеру

Количество вакансий в Югре увеличилось на 16% за последний месяц

В Югре труднее всего найти работу бухгалтеру
Фото: pixabay.com

В ноябре 2020 года количество вакансий в Югре увеличилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хотя в целом по региону конкуренция остается на высоком уровне: на одну вакансию приходится семь соискателей. Такие данные обнародовали специалисты hh.ru.

По статистике, больше всего востребованы специалисты сферы «Продажи» – это 33% от общего числа всех предложений от работодателей. 13% вакансий пришлось на профессии сферы «Транспорта». На третьем месте по востребованности рабочий персонал – это 11%.

Также в активном поиске специалистов работодатели таких сфер, как «Строительство, недвижимость», «Медицина, фармацевтика», «Начало карьеры, студенты», «Производство», «Административный персонал», «Автобизнес» и «Банки, инвестиции». При этом работу жители Югры ищут в других направлениях. «Лидером по числу открытых резюме стала сфера «Начало карьеры, студенты» – это 14% всех соискателей в регионе. На втором месте – «Продажи» (11%), на третьем – «Добыча сырья» (10%). Также соискатели активно размещали резюме в сферах «Бухгалтерия», «Административный персонал», «Транспорт», «Производство», «Рабочий персонал», «Строительство» и «ИТ, телеком». В целом за ноябрь этого года в регионе было открыто на 10% больше резюме, чем в ноябре 2019», – рассказала Оксана Сидлецкая, директор hh.ru Урал.

Аналитики онлайн-рекрутинговой платформы подсчитали, что менее всего на рынке региона сегодня востребованы бухгалтеры – на одну вакансию приходится 13,3 резюме. Предложение превышает спрос и в случае с рабочими местами в сфере добычи сырья – 12,8 резюме на одну вакансию.

По данным hh.ru, проще всего сегодня устроиться домашнему персоналу, медикам и фармацевтам, специалистам в сфере обслуживания – это туризм, гостиницы и рестораны.


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Сегодня в 18:00, просмотров: 89, комментариев: 0
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