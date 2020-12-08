Среди взрослых югорчан заболеваемость ОРВИ выше эпидпорога почти в три раза

В Югре на прошлой неделе отмечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах, кроме взрослых от 15 лет. Эпидемический уровень по округу превышен на 26 процентов. Заражения гриппом не регистрируется.

Заболеваемость среди младенцев до двух лет выросла на 14 процентов, среди детей детсадовского возраста – на 13 процентов, среди школьников от 7 до 14 лет – на семь процентов. Но во всех этих возрастных группах заболеваемость ниже эпидпорога. Среди взрослых от 15 лет ситуация иная – здесь заболеваемость снизилась на шесть процентов, но показатель все равно выше эпидпорога на 263 процента.

«С целью изучения структуры циркулирующих вирусов на минувшей неделе проведено 16 802 исследования на респираторные вирусы 15 582 пациентам. Удельный вес положительных находок составил 37,1 процента. Обнаружены вирусы SARS-CoV-2, риновируса и сезонный коронавирус. Вирусов гриппа не обнаружено», – сообщили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

Повышение заболеваемости ОРВИ отмечается в Нижневартовске, Сургуте, Нефтеюганске, Ураей, Югорске, Нефтеюганском, Октябрьском, Ханты-Мансийском, Сургутском районах.