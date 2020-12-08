Правительство РФ выделило ХМАО 216 миллионов для выплат врачам и иным медицинским работникам

Правительство России выделило Югре 216 миллионов рублей: эти средства пойдут на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам медицинских организаций, оказывающим помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова на сегодняшнем заседании оперативного штаба.

Напомним, что ранее постановление о продлении выплат врачам до конца 2021 года подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно документу, врач скорой помощи за одну смену получит стимулирующие в размере 2430 рублей.