Еще один глава муниципалитета Югры заразился COVID-19

Глава Мегиона Олег Дейнека заразился коронавирусом. Об этом градоначальник написал у себя в социальных сетях, отметив, что чувствует себя хорошо, однако ему все равно придется самоизолироваться.

«Дорогие друзья, у меня диагностирована коронавирусная инфекция. К сожалению, не удалось избежать заражения. Самочувствие у меня удовлетворительное, но на какое-то время предстоит побыть в режиме самоизоляции. Прошу вас, уважаемые мегионцы, берегите свое здоровье, соблюдайте меры профилактики и не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты!» – написал мэр города у себя на странице в «Инстаграм».

Напомним, что ранее глава Нижневартовска также сообщал о том, что у него подтвердился диагноз на COVID-19.