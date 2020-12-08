В Югре до начала вакцинации от COVID-19 внедрят прививочный сертификат: сама вакцина поступит до конца недели

До конца недели в Югру поступит еще одна партия вакцины от коронавируса Спутник V – ее получат врачи, учителя, социальные работники, силовики и другие специалисты, связанные с работой с населением. Отмечается, что прививка будет бесплатной и добровольной.

Также на сегодняшнем оперативном штабе губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что до начала вакцинации будет создан прививочный сертификат с памяткой для тех, кто получил прививку.

«Мной приняты решения и даны соответствующие поручения о разработке и внедрении электронного прививочного сертификата. С включением в него памятки для лиц, в отношении которых проводится вакцинация, особенности режима труда, отдыха, иные правила. Прошу исполнителей своевременно выполнить эту работу, то есть до начала вакцинации», – заявила глава округа.