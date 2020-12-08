Накануне 225 жителей Югры оказались заражены коронавирусом

В Югре за минувший день 225 человек заразились коронавирусом. За весь период пандемии оказались инфицированы 36 111 местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба региона.

Из сводки следует, что в 20 муниципалитетах округа выявлены новые случаи:

Сургут – 43;

Ханты-Мансийск – 33;

Нягань – 21;

Нижневартовск – 18;

Нефтеюганский район – 13;

Сургутский район – 13;

Советский район – 13;

Урай – 13;

Когалым – 11;

Мегион – 11;

Октябрьский район – 8;

Югорск – 7;

Нефтеюганск – 6;

Лангепас – 4;

Пыть-Ях – 3;

Кондинский район – 2;

Белоярский район – 2;

Покачи – 2;

Нижневартовский район – 1;

Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 174 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 44 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 204 случаях. По 21 контакты уточняются. Состояние 156 пациентов тяжелое, 105 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе.