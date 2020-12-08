Накануне 225 жителей Югры оказались заражены коронавирусом

В Югре за минувший день 225 человек заразились коронавирусом. За весь период пандемии оказались инфицированы 36 111 местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба региона.
Из сводки следует, что в 20 муниципалитетах округа выявлены новые случаи:
- Сургут – 43;
- Ханты-Мансийск – 33;
- Нягань – 21;
- Нижневартовск – 18;
- Нефтеюганский район – 13;
- Сургутский район – 13;
- Советский район – 13;
- Урай – 13;
- Когалым – 11;
- Мегион – 11;
- Октябрьский район – 8;
- Югорск – 7;
- Нефтеюганск – 6;
- Лангепас – 4;
- Пыть-Ях – 3;
- Кондинский район – 2;
- Белоярский район – 2;
- Покачи – 2;
- Нижневартовский район – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1.
«На момент выявления у 174 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 44 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 204 случаях. По 21 контакты уточняются. Состояние 156 пациентов тяжелое, 105 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе.