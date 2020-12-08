В Лангепасе росгвардеец не допустил, чтобы малыш выпал из окна

В Лангепасе из окна чуть не выпал ребенок: малыша заметили силовики, когда он стоял на карнизе, кричал и звал маму. Трагедии удалось избежать только благодаря бдительности силовика.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии Югры, их сотрудник убедил ребенка закрыть окно и отойти на безопасное расстояние. После этого, оставаясь неподалеку от места событий, мужчина вызвал полицейских, чтобы те нашли маму мальчика. Как оказалось, женщина отводила младшего сына в детсад и оставила другого ребенка в квартире.

Напомним, что в Югре не редки случаи, когда дети выпадали из окон. Так, 20 июля инцидент случился в Сургуте: со второго этажа выпал малыш, но выжил.