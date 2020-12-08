В Югре в рамках нацпроекта о безопасных дорогах устанавливают освещение и камеры на аварийных участках

Десятки новых камер для фиксации превышения скорости были установлены в Югре на самых аварийных участках дорог. Это делается для снижения количества ДТП, травм и смертей на трассах региона. Так, в 2019 году на междугородных дорогах появились 16 новых камер, а в 2020 году – 21. Все это – в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Так, дисциплинирующие водителей аппараты фиксации скорости появились на дорогах между Сургутом и Нижневартовском, Нижневартовском и Радужным, Нижневартовском и Излучинском, Сургутом и Лянтором, Сургутом и Когалымом (плюс дальше к границе округа), Нефтеюганском и Сургутом, Нефтеюганском и Мамонтово и другими. Все эти места правительство Югры определяло при помощи сотрудников ГИБДД, указавших на наиболее опасные и аварийные участки на данный момент.

Кроме того, за счет нацпроекта округ подсветил несколько участков трасс – например, на подъездах к населенным пунктам и там, где высока интенсивность движения, но до сих пор не было качественного освещения.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Югре также проходят ремонты и строительство новых дорог, а также реализуются другие проекты, направленные на улучшение дорожной сети и уменьшение аварийности.