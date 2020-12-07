В Югре пожнадзор проверит места продажи пиротехнических изделий

В Югре проверят магазины, в которых торгуют фейерверками. Объектом пристального внимания спасателей станут места производства, хранения и продажи пиротехнических изделий. Площадки для запуска салюта будут определены совместно с властями муниципалитетов. Итоги операции подведут в конце месяца.

Череда профилактических проверок пройдет в рамках сезонной операции МЧС России по Югре. «Мероприятия проводятся с целью профилактики и пропаганды среди населения правил безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников. Связано это с тем, что, как правило, в праздничные дни возрастает количество пожаров и происшествий, возникающих по ряду причин, одной которых является использование пиротехнической продукции», – поясняют в ведомстве.

Также сотрудники МЧС планируют провести разъясняющие беседы с населением о правилах безопасного запуска фейерверка, украшения новогодних елок и порядок действий при возникновении пожара. В этом году работа с населением по большей части перейдет в онлайн-формат: оповещения будут приходить югорчанам в популярных мессенджерах и социальных сетях.

Самый масштабный салют в 2020 году, тем временем, уже прогремел в Ростове-на-Дону. Там 6 декабря произошел пожар на пиротехническом складе.