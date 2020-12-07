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​В Сургуте вторую неделю подряд дорожает дизельное топливо

На АЗС Сургута и Ханты-Мансийска подорожало дизельное топливо

​В Сургуте вторую неделю подряд дорожает дизельное топливо
Фото: pixabay.com

На заправках Сургута и Ханты-Мансийска выросло в цене дизельное топливо. Рост цен фиксируется вторую неделю подряд, следует из обзора Агентства нефтегазовой информации.

«Вторую неделю подряд оператор «Газпром нефть» повышает стоимость на ДТ в Сургуте и Ханты-Мансийске. В столице Югры стоимость выросла на 25 копеек до 53,30 рубля за литр. В Сургуте цена также увеличилась на 25 копеек (до 52,90 рубля). В Сургуте также пересмотрел свой прайс-лист оператор «Эталон». На 50 копеек подорожало дизельное топливо. Теперь за литр ДТ необходимо будет заплатить 53 рубля», – отмечают аналитики.

Цены на другие виды топлива не меняются. Так, в Сургуте АИ-92 стоит от 42,5 до 43,9 рубля за литр, АИ-95 – от 46,5 до 47,2 рубля за литр, АИ-98 – от 51 до 54 рублей за литр. В Ханты-Мансийске цена АИ-92 варьируется от 44,9 до 45 рублей, АИ-95 – от 47,85 до 47,9 рубля, АИ-98 – от 41 до 53,9 рубля. В Нижневартовске АИ-92 стоит от 43,8 до 44,45 рубля, АИ-95 – 46,15 до 46,6 рубля, АИ-98 – 51,6 рубля. Дизельное топливо в столице Самотлора продают по цене от 49,3 до 50,7 рубля за литр.


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Сегодня в 13:04, просмотров: 241, комментариев: 0
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