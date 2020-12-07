Югра вошла в десятку регионов РФ, где популярных китайские машины

За десять месяцев 2020 года жители Югры 1 113 автомобилей китайских производителей. С такими показателями округ вошел в топ-10 регионов России по популярности машин, представляющих КНР. Данные публикует аналитическое агентство «Автостат».

Всего за этот период в России китайские производители продали 40 тысяч новых автомобилей. Больше всего – в Москве (4 212 штуки) и Подмосковье (3 511 штуки). В десятку вошли Санкт-Петербург (2 460 штук), Краснодарский край (1786 штуки), Челябинская область (1365 штук), Самарская область (1353 штуки), Свердловская область (1223 штуки), Татарстан (1185 штук), Башкортостан (1167 штук).

Стоит отметить, что Югра входит в число регионов-лидеров по доступности автомобилей. При этом более половины машин югорчане покупают в кредит. По данным национального бюро кредитных историй (НБКИ), за десять месяцев этого года жители округа взяли 12 127 кредитов на покупку автомобилей. Это на 23 процента меньше, чем за десять месяцев прошлого года, когда банки региона выдали 15 742 автокредитов.