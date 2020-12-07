За воскресенье 220 жителей Югры получили диагноз «коронавирус»

Коронавирус продолжается: о новых 220 случаях заболевания, выявленных за минувшее воскресенье, сообщает оперштаб региона.

Ныне пальма первенства среди 22 муниципалитетов — у столицы округа, однако Сургут ненамного отстал. Неожиданно подтянулась Нягань — она на третьем месте. В целом же расклад по новым заболевшим в округе такой:

Ханты-Мансийск – 36;

Сургут – 32;

Нягань – 30;

Нижневартовск – 23;

Нефтеюганский район – 15;

Сургутский район – 13;

Урай – 10;

Когалым – 9;

Нефтеюганск – 8;

Октябрьский район – 8;

Югорск – 6;

Нижневартовский район – 6;

Мегион – 4;

Советский район – 3;

Радужный – 3;

Пыть-Ях – 3;

Лангепас – 2;

Белоярский район – 2;

Ханты-Мансийский район – 2;

Кондинский район – 2;

Березовский район – 2;

Покачи – 1.

Как отмечают в оперштабе, из этих 220 случаев 170 выявлено с признаками ОРВИ, 44 — с пневмонией, только шесть человек переносят ковид бессимптомно.

Общее количество заболевших в регионе составило 35 866 человек.