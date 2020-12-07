За воскресенье 220 жителей Югры получили диагноз «коронавирус»

Коронавирус продолжается: о новых 220 случаях заболевания, выявленных за минувшее воскресенье, сообщает оперштаб региона.
Ныне пальма первенства среди 22 муниципалитетов — у столицы округа, однако Сургут ненамного отстал. Неожиданно подтянулась Нягань — она на третьем месте. В целом же расклад по новым заболевшим в округе такой:
- Ханты-Мансийск – 36;
- Сургут – 32;
- Нягань – 30;
- Нижневартовск – 23;
- Нефтеюганский район – 15;
- Сургутский район – 13;
- Урай – 10;
- Когалым – 9;
- Нефтеюганск – 8;
- Октябрьский район – 8;
- Югорск – 6;
- Нижневартовский район – 6;
- Мегион – 4;
- Советский район – 3;
- Радужный – 3;
- Пыть-Ях – 3;
- Лангепас – 2;
- Белоярский район – 2;
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Кондинский район – 2;
- Березовский район – 2;
- Покачи – 1.
Как отмечают в оперштабе, из этих 220 случаев 170 выявлено с признаками ОРВИ, 44 — с пневмонией, только шесть человек переносят ковид бессимптомно.
Общее количество заболевших в регионе составило 35 866 человек.