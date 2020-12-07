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Югорчан назвали одними из самых пьющих на Урале

​Югорчане в тройке лидеров антирейтинга по количеству выпитого горячительного

Югорчан назвали одними из самых пьющих на Урале
Фото: pixabay.com

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу опубликовала данные о потреблении алкоголя в регионах в 2020 году. Так самой пьющей признана Свердловская область. За последние десять месяцев ее жители приобрели 5,9 декалитров спиртного. На второй строчке антирейтинга Челябинская область, где за тот же период было продано 3,8 млн дал. Количество выпитого алкоголя подсчитали также в Тюменской области (1,2 млн дал), на Ямале (833 тысячи дал) и в Курганской области (694 тысячи дал).

Наш регион отметился и в рейтинге по отсутствию вредных привычек. Так Югра улучшила свои позиции в этом списке по сравнению с данными 2018 года.

Ранее siapress.ru сообщал о новых правилах продажи алкогольной продукции, действующих в Югрес ноября 2020 года.


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Сегодня в 10:45, просмотров: 93, комментариев: 0
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