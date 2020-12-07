Два боксера из Югры могут войти в состав сборной для участия в Олимпийских играх-2021

Два югорских спортсмена стали чемпионами России по боксу. Теперь у них есть возможность попасть в национальную сборную, которая будет представлять страну на Олимпийских играх в Токио в 2021 году.

«Тяжеловес Ярослав Дороничев из ХМАО победил в финальном бою Светослава Тетерина из Рязанской области и стал чемпионом России в весовой категории свыше 91 кг. В весовой категории до 60 кг Альберт Батыргазиев, представляющий ХМАО, победил спортсмена из Санкт-Петербурга Джамала Бадрутдинова», – рассказали в пресс-службе Федерации бокса России.

Напомним, что всего на чемпионат было заявлено 18 человек. В полуфинал прошли лишь четверо. За победу боксерам достанутся денежный приз и автомобили KIA Rio.