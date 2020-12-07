Ямал и Югра – лидеры Урала по склонность к вредным привычкам

Югра улучшила свои позиции в рейтинге регионов России по отсутствию вредным привычек, поднявшись с 74 в 2018 году на 71 в 2019 году место. Больше пьют и курят среди уральских регионов только на Ямале. Округ оказался на 76 месте из 85.

Впрочем, и остальные субъекты Уральского федерального округа не отличаются абсолютной приверженностью ЗОЖ. Тюменская область оказалась в списке на 70 месте, Курганская – на 69, Челябинская – на 65, Свердловская – на 51.

В России неизменными лидерами трезвости остаются Чечня, Дагестан и Ингушетия. Аутсайдерами – Магадан, Сахалин и Хакасия.

Список ежегодно составляют аналитики РИА «Рейтинг», учитывая потребление табака и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами.

В Югре в этом году принят закон, который ограничивает продажу алкоголя во дворах жилых домов и у детских площадок. Сделано это по просьбам жителей округа.

Что касается отправлений, в третьем квартале 2020 года зарегистрировано их снижение по сравнению с таким же периодом прошлого года. С июля по сентябрь 2020 года в регионе от острых отравлений умерли 63 человека. 34 человека отравились алкоголем, 17 – наркотиками, пятеро – лекарственными препаратами, семеро – органическими препаратами или умерли из-за токсического действия химических веществ.