В Югре за неделю от коронавируса скончались 38 человек

К 6 декабря в Югре от коронавируса скончался 441 человек. За сутки болезнь унесла жизни пятерых человек, за неделю – 38 югорчан.

Суточный прирост заболевших составил 227 новых случаев COVID-19, выздоровели 229 человек. Продолжают лечение 4 359 человек.

«Состояние 156 пациентов тяжелое, 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – говорится в сообщении оперативного штаба региона.

Коэффициент распространения инфекции – 1,02, наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 137,51 процента.

Для предупреждения распространения коронавируса в Югре принимаются дополнительные ограничительные меры. Так, с 7 декабря всем жителям при посещении общепита придется регистрировать номер телефона в системе «Цифровое уведомление» путем сканирования QR-кода.