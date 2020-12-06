За сутки COVID-19 диагностирован у 227 жителей Югры

В Югре суточный прирост заболеваемости коронавирусом по данным на 6 декабря составил 227 новых случаев. За неделю COVID-19 диагностирован у 1 549 жителя округа. Сегодня лечение проходят 4 359 человек. Коэффициент распространения инфекции – 1,02.

«На момент выявления у 174 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 47 зафиксирована пневмония, у 6 человек – бессимптомно. Из проходящих лечение состояние 156 пациентов тяжелое, 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – говорится в сообщении оперативного штаба региона.

Лидером по суточному приросту стал Сургут. Здесь выявлено 36 новых больных. В пятерку вошли Ханты-Мансийск (27), Нефтеюганск (23), Нягань (22) и Нижневартовск (13). Новые случаи заболевания выявлены в 22 муниципалитетах округа.

За весь период пандемии в Югре зарегистрировано 35 666 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 30 866 югорчан, умер 441 человек.