16+
Логотип Сиапресс
USD  74,2529   EUR  90,2618  

Новости

Больше новостей
В каком виде должен быть сохранен сургутский Дом пионеров?
Комментировать
2
31 декабря должен быть выходным?
Комментировать
0
Сколько времени у вас дома стоит ёлка?
Комментировать
0
Когда вы обычно начинаете украшать квартиру/дом к Новому году?
Комментировать
0
Какую ёлку поставите дома?
Комментировать
0
Больше опросов

​За неделю в Югре коронавирусом заболели более 1,5 тысячи человек

За сутки COVID-19 диагностирован у 227 жителей Югры

​За неделю в Югре коронавирусом заболели более 1,5 тысячи человек
Фото: vk.com/okb_khanty

В Югре суточный прирост заболеваемости коронавирусом по данным на 6 декабря составил 227 новых случаев. За неделю COVID-19 диагностирован у 1 549 жителя округа. Сегодня лечение проходят 4 359 человек. Коэффициент распространения инфекции – 1,02.

«На момент выявления у 174 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 47 зафиксирована пневмония, у 6 человек – бессимптомно. Из проходящих лечение состояние 156 пациентов тяжелое, 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – говорится в сообщении оперативного штаба региона.

Лидером по суточному приросту стал Сургут. Здесь выявлено 36 новых больных. В пятерку вошли Ханты-Мансийск (27), Нефтеюганск (23), Нягань (22) и Нижневартовск (13). Новые случаи заболевания выявлены в 22 муниципалитетах округа.

За весь период пандемии в Югре зарегистрировано 35 666 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 30 866 югорчан, умер 441 человек.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:52, просмотров: 151, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте появился ещё один мурал на проспекте Мира 2604
  2. Дикие лисы покусали трёх сургутян 1516
  3. ​Житель Сургута накачал несовершеннолетнюю тюменку наркотиками до комы 1417
  4. ​Опережающие выплаты зарплат и пособий, новогодние подарки раньше времени и QR-код при посещении общепита: губернатор Югры подписала новое постановление 1258
  5. ​Сургутянка победила в шоу «Поле чудес» // ВИДЕО 1225
  6. ​Сургутянин будет ходить на обязательные работы 200 часов — не гасил долг перед банком 1064
  7. ​Главный хозяйственник Сургута пояснил, почему дороги посыпают песком и солью, а не крошкой или реагентами 1003
  8. ​Как выглядят и сколько стоят самая многокомнатная, дорогая и просторная квартиры в Сургуте? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 684
  9. ​Рудион обозрела II 641
  10. ​В России выросло число невыездных граждан 215
  1. Жительнице Нижневартовска продали курицу, якобы накачанную гелем 20126
  2. ​Покрутила барабан: сотрудница УМВД Сургута снялась в шоу «Поле чудес» 6660
  3. В Югре заблокировали экстремистский паблик 5990
  4. Денис Синенко: «Коронавирус научил нас любить себя и обращать на себя внимание» 5141
  5. В Югре несколько человек взломали дверь торгового центра, чтобы украсть банкомат 4683
  6. ​Налево нельзя: в Сургуте автомобилисты недовольны новым дорожным знаком 4249
  7. ​Мусор раздора: сургутские дачники пожаловались заместителю прокурора округа на АО «Югра-Экология» 4165
  8. ​В Югре запретили продавать горячительное в помещениях жилых домов 3839
  9. Давыд Глуховский: «Хейтеры все время обрушивают гнев на волонтеров, а я убежден, что добрым быть круто» 3646
  10. ​Некачественная вода, поступающая в дома Нефтеюганска, вылилась в уголовное дело 3533
  1. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 34913
  2. Жительнице Нижневартовска продали курицу, якобы накачанную гелем 20126
  3. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 18469
  4. ​Вахтовик хотел заказать девочку и получить бонусы, но финансовая фортуна отвернулась от него 17151
  5. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 13803
  6. Более 300 тысяч югорчан получат до 5 декабря 1000 или 2000 рублей 12975
  7. Житель Нефтеюганска потерял более 600 тысяч, желая заработать на купле-продаже иностранной валюты 12590
  8. ​В Сургуте на перекрестке Энгельса-Энергетиков поменяли схему движения // ВИДЕО 10786
  9. ​На первоклассника в Нефтеюганске напали «не агрессивные» собаки 10686
  10. Пьяный дебошир попытался захватить сургутский автобус 10636

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика