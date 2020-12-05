Наталья Комарова ввела новые противокоронавирусные меры

В Югре накануне, 4 декабря, вступило в силу новое постановление, подписанное губернатором Натальей Комаровой.

В нем организациям рекомендовано произвести опережающую выплату заработной платы за ноябрь и декабрь этого года. Также до 15 декабря югорчанам будут произведены опережающие выплаты за декабрь отдельных мер соцподдержки, которые финансируются за счет средств бюджета округа, а до 25 числа — за январь 2021 года

С понедельника, 7 декабря, всем жителям при посещении общепита придется регистрировать номер телефона в системе «Цифровое уведомление» путем сканирования QR-кода.

Помимо этого в постановлении указано, что: