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​Опережающие выплаты зарплат и пособий, новогодние подарки раньше времени и QR-код при посещении общепита: губернатор Югры подписала новое постановление

Наталья Комарова ввела новые противокоронавирусные меры

​Опережающие выплаты зарплат и пособий, новогодние подарки раньше времени и QR-код при посещении общепита: губернатор Югры подписала новое постановление
admhmao.ru

В Югре накануне, 4 декабря, вступило в силу новое постановление, подписанное губернатором Натальей Комаровой.

В нем организациям рекомендовано произвести опережающую выплату заработной платы за ноябрь и декабрь этого года. Также до 15 декабря югорчанам будут произведены опережающие выплаты за декабрь отдельных мер соцподдержки, которые финансируются за счет средств бюджета округа, а до 25 числа — за январь 2021 года

С понедельника, 7 декабря, всем жителям при посещении общепита придется регистрировать номер телефона в системе «Цифровое уведомление» путем сканирования QR-кода.

Помимо этого в постановлении указано, что:

  • До 10 декабря будет разработан и внедрен электронный прививочный сертификат с включением в него памятки;
  • До 15 декабря магазинам рекомендуется внедрить оптимальный режим работы в предпраздничные и праздничные дни, чтобы не допустить массового скопления граждан;
  • До 25 декабря участникам Югорской новогодней елки привезут и вручат подарки;
  • С 25 декабря по 11 января будет увеличено число дезинфекций мест общего пользования в домах.

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Сегодня в 14:37, просмотров: 271, комментариев: 2
Комментарии:
Местный
не нравится
Сегодня в 15:05
У них с психическим здоровьем там всё в порядке?
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 15:30
Если все получить январское в декабря, на что жить людям после нового года?
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