Наталья Комарова ввела новые противокоронавирусные меры

В Югре накануне, 4 декабря, вступило в силу новое постановление, подписанное губернатором Натальей Комаровой.
В нем организациям рекомендовано произвести опережающую выплату заработной платы за ноябрь и декабрь этого года. Также до 15 декабря югорчанам будут произведены опережающие выплаты за декабрь отдельных мер соцподдержки, которые финансируются за счет средств бюджета округа, а до 25 числа — за январь 2021 года
С понедельника, 7 декабря, всем жителям при посещении общепита придется регистрировать номер телефона в системе «Цифровое уведомление» путем сканирования QR-кода.
Помимо этого в постановлении указано, что:
- До 10 декабря будет разработан и внедрен электронный прививочный сертификат с включением в него памятки;
- До 15 декабря магазинам рекомендуется внедрить оптимальный режим работы в предпраздничные и праздничные дни, чтобы не допустить массового скопления граждан;
- До 25 декабря участникам Югорской новогодней елки привезут и вручат подарки;
- С 25 декабря по 11 января будет увеличено число дезинфекций мест общего пользования в домах.