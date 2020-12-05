Число умерших от COVID-19 югорских пациентов увеличилось до 436

Семь жителей региона не смогли справиться с коронавирусом в минувшие сутки. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 436 человек. Информацию об этом публикует местный оперативный штаб.

Напомним, что накануне диагноз подтвердился у 221 человека. Состояние 160 пациентов тяжелое, 112 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.За сутки излечились 331 человек, за весь период пандемии – 30 637 югорчан.

Больше всего зараженных выявили в Ханты-Мансийске, Нягани и Сургуте. Меньше всего – Белоярском, Нижневартовском и Березовском районах.