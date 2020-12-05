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Ещё семь человек скончались от коронавируса в Югре

Число умерших от COVID-19 югорских пациентов увеличилось до 436

Ещё семь человек скончались от коронавируса в Югре

Семь жителей региона не смогли справиться с коронавирусом в минувшие сутки. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 436 человек. Информацию об этом публикует местный оперативный штаб.

Напомним, что накануне диагноз подтвердился у 221 человека. Состояние 160 пациентов тяжелое, 112 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.За сутки излечились 331 человек, за весь период пандемии – 30 637 югорчан.

Больше всего зараженных выявили в Ханты-Мансийске, Нягани и Сургуте. Меньше всего – Белоярском, Нижневартовском и Березовском районах.


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Сегодня в 10:56, просмотров: 273, комментариев: 0
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