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Ханты-Мансийск стал лидером в антирейтинге по суточному числу заболевших COVID-19

За минувший день всего 221 югорчанин заболел коронавирусом

Ханты-Мансийск стал лидером в антирейтинге по суточному числу заболевших COVID-19

В Югре за сутки 221 человек заразились COVID-19. Таким образом, за весь период пандемии в регионе оказалось инфицировано 35 439 местных жителей. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 21 муниципалитете региона:

  1. Ханты-Мансийск – 42;
  2. Нягань – 23;
  3. Сургут – 23;
  4. Нижневартовск – 17;
  5. Нефтеюганский район – 17;
  6. Нефтеюганск – 13;
  7. Когалым – 12;
  8. Октябрьский район – 10;
  9. Кондинский район – 9;
  10. Урай – 8;
  11. Сургутский район – 8;
  12. Мегион – 7;
  13. Пыть-Ях – 7;
  14. Советский район – 6;
  15. Ханты-Мансийский район – 5;
  16. Лангепас – 3;
  17. Радужный – 3;
  18. Югорск – 3;
  19. Белоярский район – 2;
  20. Нижневартовский район – 2;
  21. Березовский район – 1.

«На момент выявления у 155 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 61 зафиксирована пневмония, у 5 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 201 случаях. По 20 контакты уточняются.Состояние 160 пациентов тяжелое, 112 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информируют представители оперштаба.


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Сегодня в 10:52, просмотров: 266, комментариев: 1
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Сегодня в 11:21
Голикова призвала не пить спиртное в течение 42 дней после вакцинации от COVID-19. Нет у нас вакцины

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