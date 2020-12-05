За минувший день всего 221 югорчанин заболел коронавирусом

В Югре за сутки 221 человек заразились COVID-19. Таким образом, за весь период пандемии в регионе оказалось инфицировано 35 439 местных жителей. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 21 муниципалитете региона:
- Ханты-Мансийск – 42;
- Нягань – 23;
- Сургут – 23;
- Нижневартовск – 17;
- Нефтеюганский район – 17;
- Нефтеюганск – 13;
- Когалым – 12;
- Октябрьский район – 10;
- Кондинский район – 9;
- Урай – 8;
- Сургутский район – 8;
- Мегион – 7;
- Пыть-Ях – 7;
- Советский район – 6;
- Ханты-Мансийский район – 5;
- Лангепас – 3;
- Радужный – 3;
- Югорск – 3;
- Белоярский район – 2;
- Нижневартовский район – 2;
- Березовский район – 1.
«На момент выявления у 155 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 61 зафиксирована пневмония, у 5 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 201 случаях. По 20 контакты уточняются.Состояние 160 пациентов тяжелое, 112 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информируют представители оперштаба.