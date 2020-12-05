За минувший день всего 221 югорчанин заболел коронавирусом

В Югре за сутки 221 человек заразились COVID-19. Таким образом, за весь период пандемии в регионе оказалось инфицировано 35 439 местных жителей. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 21 муниципалитете региона:

Ханты-Мансийск – 42; Нягань – 23; Сургут – 23; Нижневартовск – 17; Нефтеюганский район – 17; Нефтеюганск – 13; Когалым – 12; Октябрьский район – 10; Кондинский район – 9; Урай – 8; Сургутский район – 8; Мегион – 7; Пыть-Ях – 7; Советский район – 6; Ханты-Мансийский район – 5; Лангепас – 3; Радужный – 3; Югорск – 3; Белоярский район – 2; Нижневартовский район – 2; Березовский район – 1.

«На момент выявления у 155 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 61 зафиксирована пневмония, у 5 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 201 случаях. По 20 контакты уточняются.Состояние 160 пациентов тяжелое, 112 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информируют представители оперштаба.