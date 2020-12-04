Выплаты льготникам ХМАО в 2021 году вырастут на 3,5 процента

С 1 января 2021 года в Югре проиндексируют на 9,5 процента девять мер социальной поддержки населения. Выплаты вырастут у более 200 тысяч югорчан. Соответствующее решение принято на заседании правительства округа в пятницу, 4 декабря, передает департамент общественных и внешних связей.

«Показатель соответствует уровню инфляции, учтенному при формировании расчетных показателей бюджета региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», – уточнила губернатор Наталья Комарова.

Больше станут получать: