Перед судом предстанет житель Югры, который застрелил мужчину из охотничьего ружья и сжег труп

Югорчанин застрелил из охотничьего ружья своего знакомого: таким образом мужчина отмстил за свою избитую жену. На стрелка завели уголовное дело.

По версии следствия, 15 августа 202 года обвиняемый, будучи пьяным, выстрелил в своего 37-летнего знакомого и два раза попал в голову. Раны оказались смертельными. Как оказалось, житель поселка Зеленоборск решил так отомстить за свою супругу, которую погибший недавно ударил. Позже труп был сожжен в лесном массиве.

«Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае, если суд согласится с выводами следствия, обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», – прокомментировали в пресс-службе СК Югры.