В Лангепасе с поличным задержали банду распространителей фальшивок

В Лангепасе задержаны члены организованной группы, занимавшейся сбытом фальшивых денег номиналов в пять тысяч рублей. В спецоперации принимали участие полицейские и росгвардейцы. Злоумышленников взяли в тот момент, когда они реализовывали поддельные купюры.

«По версии следствия, трое жителей региона 23, 25 и 34 лет, ранее не судимые, по предварительному сговору приобретали через сеть Интернет поддельные билеты Центрального банка России, которые по своей форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам имели внешнее сходство с находящимися в обращении купюрами. После чего подозреваемые, получая фальшивки через тайники-закладки, расплачивались ими в таких объектах торговли, как аптеки, магазины и автозаправочные станции. По имеющейся информации, данные лица могут быть причастны более чем к 20 фактам сбыта на территории всего региона», – рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Задержанные заключены под стражу. Им грозит до 15 лет лишения свободы.