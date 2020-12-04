Число умерших от COVID-19 югорских пациентов увеличилось до 429

Четыре жителя региона не смогли справиться с коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 429 человек. Информацию об этом опубликовал местный оперативный штаб.

Напомним, что накануне диагноз подтвердился у 224 человек. Состояние 157 пациентов тяжелое, 107 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 356 человек, за весь период пандемии – 30 306 югорчан.

Больше всего зараженных выявили в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нефтеюганском районе. Меньше всего – Кондинском, Нижневартовском и Березовском районах.