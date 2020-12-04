За минувший день всего 224 югорчанина заболели коронавирусом

В Югре за сутки 224 человека заразились COVID-19. Таким образом, за весь период пандемии в регионе оказалось инфицировано 35 218 местных жителей. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 21 муниципалитете региона:

Сургут – 36;

Ханты-Мансийск – 30;

Нефтеюганский район – 27;

Нефтеюганск – 26;

Нягань – 19;

Нижневартовск – 11;

Урай – 11;

Когалым – 11;

Сургутский район – 10;

Советский район – 7;

Югорск – 7;

Мегион – 4;

Радужный – 4;

Октябрьский район – 4;

Пыть-Ях – 4;

Покачи – 4;

Белоярский район – 4;

Ханты-Мансийский район – 2;

Кондинский район – 1;

Березовский район – 1;

Нижневартовский район – 1.

«На момент выявления у 158 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония, у 28 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 204 случаях. По 20 контакты уточняются. Состояние 157 пациентов тяжелое, 107 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информируют представители оперштаба.