За минувший день всего 224 югорчанина заболели коронавирусом

В Югре за сутки 224 человека заразились COVID-19. Таким образом, за весь период пандемии в регионе оказалось инфицировано 35 218 местных жителей. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 21 муниципалитете региона:
- Сургут – 36;
- Ханты-Мансийск – 30;
- Нефтеюганский район – 27;
- Нефтеюганск – 26;
- Нягань – 19;
- Нижневартовск – 11;
- Урай – 11;
- Когалым – 11;
- Сургутский район – 10;
- Советский район – 7;
- Югорск – 7;
- Мегион – 4;
- Радужный – 4;
- Октябрьский район – 4;
- Пыть-Ях – 4;
- Покачи – 4;
- Белоярский район – 4;
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Кондинский район – 1;
- Березовский район – 1;
- Нижневартовский район – 1.
«На момент выявления у 158 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония, у 28 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 204 случаях. По 20 контакты уточняются. Состояние 157 пациентов тяжелое, 107 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информируют представители оперштаба.