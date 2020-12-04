Среди полуфиналистов чемпионата России по боксу есть югорчане: по итогам финальных боев их могут допустить к Олимпиаде в Токио

Четыре югорских боксера прошли в полуфинал чемпионата России. Теперь, если они победят, их включат в состав сборной, которая и будет защищать честь страны в Олимпиаде в Токио.

«В весовой категории до 60 кг успешно преодолел стадию 1/4 финала боксер Альберт Батыргазиев, он выйдет в ринг против спортсмена из Удмуртии Ованеса Снхчана. В весовой категории до 69 кг Алиса Шарифов сразится против капитана сборной России по боксу Андрея Замкового. Андрею Ковальчуку в весовой категории до 75 кг предстоит преодолеть сопротивление Владислава Федюрина из Ульяновской области. В весовой категории свыше 91 кг состоится бой Ярослава Дороничева против Владимира Иванова из Калининграда», – прокомментировали в Федерации бокса России.

Финальные бои пройдут сегодня, 4 декабря. Напомним, что победители, помимо возможности участия в Олимпийских играх, получат денежный приз и автомобили KIA Rio.