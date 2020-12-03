Общественники уличили АО «Югра-Экология» в работе на полигонах с нарушениями

Специалисты регионального управления Росприроднадзора нашли нарушения в работе АО «Югра-Экология» на полигонах провели проверку на полигонах ТБО в населенных пунктах Саранпауль, Березово, Октябрьское и Андра. Об этом сообщается на сайте МОО «Зеленый Фронт».

Внеплановая проверка проводилась в ноябре по обращению экоактивистов. В частности, они утверждали на полигоны в селе Саранпауль и поселке Березово у компании нет лицензии, а на полигонах в поселках Андра и Октябрьское компания не может размещать ТКО.

«При проведении проверки установлено, что АО «Югра-Экология» размещает отходы на полигонах при наличии лицензии, однако в перечне отходов и видов работ в составе лицензионной деятельности отсутствует право на размещение отходов, обнаруженных на полигонах в поселках Андра и Октябрьское, а также отсутствуют места осуществления лицензируемого вида деятельности на полигонах Саранпауль и Березово. Также в ходе проверки выявлены объекты эксплуатации размещения отходов, срок эксплуатации которых истек. По указанным фактам Управлением выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, а также будут приняты меры административного воздействия», – рассказали в пресс-службе «Зеленого фронта» об результатах проверки.

Кроме того, по словам председателя МОО «Зеленый Фронт» Сергея Виноградова, в деятельности компании также разбираются правоохранительные органы: «В ноябре стало известно, что региональный оператор в судах добился изменения норматива накопления отходов, что повлечет рост тарифа на услуги по вывозу ТКО как минимум в 20-ти муниципалитетах ХМАО, в том числе в Сургуте и Нижневартовске. Отсутствие лицензии, позволяющей размещать ТКО на всех своих полигонах, почему-то не мешает установлению тарифа. Между тем, санкции за эти нарушения предусмотрены ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ и ст. 171 УК РФ. Без лицензии собирать деньги за размещение отходов нельзя. Разбираться в этом бардаке теперь будут правоохранительные органы».

Корреспондент siapreess.ru направил запрос в адрес АО «Югра-Экология», свою позицию по вопросу эксплуатации полигонов в компании обещали выразить позднее.

Ранее стало известно, что в прокуратуру с жалобой на регионального оператора по обращению с мусором пожаловались также сургутские дачники, которые не довольны тем, что им приходится платить за мусор круглый дом, хотя у них нет в собственности домов, в которых можно зимовать. В АО «Югра-Экология» разъяснили, как не платить за вывоз мусора с дач круглый год.