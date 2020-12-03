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​В Югре уточнили перечень граждан, имеющих права на жилищные субсидии

Депутаты ХМАО обновили перечень граждан, которым полагается субсидия на жилье

​В Югре уточнили перечень граждан, имеющих права на жилищные субсидии
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

В Югре привели в порядок перечень категорий граждан, которые могут претендовать на получение жилищных субсидий. Также уточнена информация об условиях и требованиях для получения из федерального бюджета единовременных социальных выплат на приобретение или строительство жилья за пределами районов Крайнего Севера.

Работа велась в рамках приведения окружных актов в соответствии с федеральным законодательством, рассказали в пресс-службе окружной думы.

После корректировки на субсидию могут претендовать граждане, которые жили на Крайнем Севере, а также на приравненных к нему территориях до 1 января 1992 года. Ещё одно требование касается стажа работы в таких районах не менее 15 лет. Основным критерием остается – потребность в жилье.

«Также социальные выплаты полагаются инвалидам I и II групп, которые потеряли трудоспособность в результате увечий, полученных в процессе работы. Их стаж работы также должен составлять от 15 лет. Кроме того, субсидии на жильё смогут получить инвалиды с детства, которые родились в районах Крайнего Севера, а также приравненных к ним местностях 1 января 1992 года. В эту же категорию входят граждане, родившиеся в другой местности, если в этот момент их матери являлись жительницами северных районов и приравненных к ним территорий не менее 15 лет», – добавил председатель комитета по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергей Великий.


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Сегодня в 10:54, просмотров: 140, комментариев: 0
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