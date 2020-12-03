За среду коронавирусом заболели 220 югорчан

Число новых заболевших коронавирусом югорчан в среду, 2 декабря увеличилось на 220 человек, сообщает оперштаб Югры. В рекордсменах — Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск. Всего новые случаи заболевания выявлены в 21 муниципалитете региона:

Ханты-Мансийск – 34;

Сургут – 28;

Нижневартовск – 21;

Сургутский район – 15;

Нягань – 15;

Нефтеюганск – 13;

Югорск – 13;

Нефтеюганский район – 11;

Мегион – 10;

Урай – 10;

Когалым – 9;

Октябрьский район – 9;

Белоярский район – 8;

Советский район – 5;

Ханты-Мансийский район – 5;

Радужный – 3;

Пыть-Ях – 2;

Кондинский район – 2;

Березовский район – 1;

Нижневартовский район – 1.

У 139 из них выяили признаки ОРВИ, 49 слегли с пневмонией, 32 югорчанина ковид не заметили: он протекает у них бессимптомно.

Общее количество заболевших в округе с учетом данных за 2 декабря — 34 994 человека.