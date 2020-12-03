За среду коронавирусом заболели 220 югорчан

Число новых заболевших коронавирусом югорчан в среду, 2 декабря увеличилось на 220 человек, сообщает оперштаб Югры. В рекордсменах — Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск. Всего новые случаи заболевания выявлены в 21 муниципалитете региона:
- Ханты-Мансийск – 34;
- Сургут – 28;
- Нижневартовск – 21;
- Сургутский район – 15;
- Нягань – 15;
- Нефтеюганск – 13;
- Югорск – 13;
- Нефтеюганский район – 11;
- Мегион – 10;
- Урай – 10;
- Когалым – 9;
- Октябрьский район – 9;
- Белоярский район – 8;
- Советский район – 5;
- Ханты-Мансийский район – 5;
- Радужный – 3;
- Пыть-Ях – 2;
- Кондинский район – 2;
- Березовский район – 1;
- Нижневартовский район – 1.
У 139 из них выяили признаки ОРВИ, 49 слегли с пневмонией, 32 югорчанина ковид не заметили: он протекает у них бессимптомно.
Общее количество заболевших в округе с учетом данных за 2 декабря — 34 994 человека.