Урайский суд внес приговор местному жителю за незаконный оборот наркотиков

Житель города Урая местным городским судом признан виновным по двум частям статьи 228 уголовного кодекса РФ: незаконное хранение и сбыт наркотических средств в крупном размере.

Весной 2019 года мужчина приобрел синтетический наркотик, а потом продал его своему знакомому. Уточняется, что масса наркотического средства была более двух граммов.

«Противоправная деятельность подсудимого пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Наркотическое средство изъято из незаконного оборота», – сообщает Прокуратура Югры.

Суд, признав правоту государственного обвинителя, вынес приговор жителю Урая. За совершенное преступление 36-летний мужчина проведет 14 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.