В ноябре добыча нефти в России сократилась на 11 процентов

В ноябре 2020 года добыча нефти в России сократилась на 11,3 процента по сравнению с таким же периодом прошлого года. Российские нефтяники добыли 40,959 миллиона тонн, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

С начала года снижение составило 8,4 процента, добыто 470,16 миллиона тонн.

Сургутнефтегаз в последний месяц осени снизил добычу на 14,8 – до 4,3 миллиона тонн. С начала года сургутская компания добыла 50,3 миллиона тонн нефти, что на 9,4 процента меньше, чем в 2019-м.

Роснефть в ноябре снизила добычу нефти на 12,4 процента, Лукойл – на 13,5 процента, Газпром нефть – на 8,3 процента, Татнефть – на 13,2 процента. Новатэк, напротив, увеличил добычу на 2,7 процента.

Экспорт нефти из России в ноябре 2020 года составил 18,29 миллиона тонн. Это тоже ниже, чем год назад – на 12,2 процента. За год экспорт сократился на 12,4 процента, до 213,897 миллиона тонн.