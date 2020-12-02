Югра входит в топ-10 регионов страны по размеру ипотечного кредита

Средний размер ипотечного кредита в Югре за год вырос на 5,7 процента и составил в октябре 2020 года 2 948 295 рублей. С таким показателем округ расположился на шестом месте в списке регионов страны по среднему размеру займа на жилье. Впереди Москва (5,7 млн руб.), Московская область (4,4 млн руб.), Санкт-Петербург (3,4 млн руб.), Приморский край (3,2 млн руб.) и Ленинградская область (3 млн руб.).

В среднем по России размер ипотечного кредита вырос на 12,8 процента, до 2,44 миллиона рублей, подсчитали аналитики Национального бюро кредитных историй.

«Во многом рост данного показателя обусловлен снижением ставок как по причине реализации программ господдержки, так и в связи с низкой ключевой ставкой Банка России. А снижение ставок, как правило, привлекает на рынок граждан с высоким Персональным кредитным рейтингом и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы», – отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее эксперты аналитического центра ДОМ.РФ подсчитали, что жители Югры могут накопить на первоначальный взнос по ипотеке почти быстрее всех в стране – за 13-18 месяцев. Они основывались на данных Росстата о средней зарплате и Банка России о среднем размере ипотечного кредита.