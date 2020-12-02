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В Югре перекрыли зимник, связывающий два поселка, на время строительства переправы

На переправе, связывающей Октябрьский район с Березовским, дежурит ЧОП: на время постройки зимника проезд для югорчан закрыт

В Югре перекрыли зимник, связывающий два поселка, на время строительства переправы
фото: ГИМС МЧС Югры

В Октябрьском и Березовском районах перекрыли зимник, связывающий поселки Игрим и Приобье. Теперь на строящейся переправе дежурит ЧОП, чтобы не допустить повторения аварии, которая унесла жизни беременной женщины и пятимесячного ребенка.

«Есть требования к строительству и обустройству зимних дорог и ледовых переправ, по готовности зимник и ледовые переправы проходят освидетельствования и допуск к эксплуатации. В настоящее время ведутся работы по их строительству. Как только работы завершатся и дороги будут безопасны для использования их откроют. В настоящее время переезд по ним, как и объезд, сопряжен с рисками провала под лед и опасен для жизни», – рассказали в пресс-службе ГИМС МЧС Югры.

Читайте также: Что делать, если провалился под лед? // ПАМЯТКА


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Сегодня в 13:10, просмотров: 121, комментариев: 0
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