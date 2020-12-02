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​В Югре запретили продавать горячительное в помещениях жилых домов

Новые ограничения по продаже алкоголя утвердили в Югре

​В Югре запретили продавать горячительное в помещениях жилых домов
Фото: pixabay.com

К 1 сентября 2022 года с территории дворов должны исчезнуть пивные бары. Места продажи горячительных напитков запретят в пределах прямой видимости детских площадок – не менее 30 метров. Об этом на пресс-конференции по вопросам дополнительных ограничений на реализацию алкогольной продукции рассказал директор департамента экономического развития Югры Виталий Костин.

Уже сейчас в регионе начали действовать еще несколько правил: в одном помещении запрещается продавать алкоголь двумя разными способами (навынос и в зале общепита). Также в заведениях общественного питания с площадью зоны обслуживания посетителей менее 50 квадратных метров, расположенных в жилых домах, нельзя реализовать алкоголь в розницу. Соответствующий закон принят правительством округа 26 ноября.

«Югорчане обращались с просьбами ограничить розничную продажу алкоголя в жилых домах таким образом, чтобы права жильцов на отдых, тишину и покой в ночное время не нарушались. Так, в законе были предусмотрены три основных изменения, которых не было ранее», – отметил Виталий Костин.

О перспективе принятия дополнительных ограничений на продажу алкоголя siapress.ru писал ранее. Губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что в период пандемии обострилась проблема соблюдения прав граждан на тишину, отдых и правопорядок.


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Сегодня в 11:14, просмотров: 366, комментариев: 0
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